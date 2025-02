Maracanã enfrentará o Ceilândia/DF na 2ª Fase da Copa do Brasil

O Maracanã conheceu seu adversário na 2ª Fase da Copa do Brasil. O Alvianil enfrentará o Ceilândia, como mandante, no dia 5 ou 12 de março, também em jogo único. O mando de campo foi definido logo após o sorteio dos jogos da 1ª Fase.

A equipe deve mandar a partida no Domingão, em Horizonte, assim como fez diante do Ferroviário e avançou nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal

O time candango empatou em 2 a 2 com o Coxa no estádio Abadião, no Distrito Federal, e nas cobranças de pênalti, avançou por 4 a 2, com o goleiro Sucuri brilhando ao defender as cobranças de Machado e Lucas Ronier.