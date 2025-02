Cardona deixa Fortaleza e já treina com o Talleres; Tricolor receberá valor pelo empréstimo

Emprestado pelo Fortaleza, o zagueiro Tomás Cardona já se apresentou ao Talleres-ARG e fez o primeiro treino após realizar exames médicos. A equipe de Córdoba deve anunciar o defensor até esta quinta-feira (27).

O Diário do Nordeste apurou que o empréstimo de Cardona teve uma compensação financeira no valor de 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,4 milhão) a ser paga pelo Talleres, que tem a opção de compra do atleta ao fim do vínculo. O contrato do defensor com o Leão vai até o fim de 2026.

A saída de Cardona se deu tanto por perda de espaço (jogou apenas 180 minutos em 2025), pelo alto número de zagueiros no elenco leonino (eram sete contando com ele) e porque o Fortaleza tem onze jogadores estrangeiros, mas só pode utilizar nove por jogo no Campeonato Brasileiro da Série A.

O defensor chegou ao Pici em 2024, atuou em 36 partidas, fez um gol e foi o autor de uma assistência. Com a saída dele, o Fortaleza agora conta com Brítez, Kuscevic, David Luiz, Gastón Ávila, Titi e o jovem Gustavo Mancha.