Fortaleza encaminha saída de Tomás Cardona ao Talleres, da Argentina

O Fortaleza negocia o empréstimo do zagueiro Tomás Cardona ao Talleres, da Argentina. Sem espaço, o jogador tem tratativas avançadas para ser cedido por um ano, com opção de compra. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Com 29 anos, o defensor tem vínculo até o fim de 2026. No Pici desde o último ano, o atleta chegou após passagem pelo Defensa Y Justicia-ARG e somou 38 partidas, com um gol e uma assistência.

Na atual temporada, no entanto, Cardona foi menos usado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Ao todo, foram apenas dois jogos, sendo o último no dia 30 de janeiro, contra o Maracanã.

A forte concorrência também pesou na opção da comissão técnica. O Fortaleza contratou o compatriota Gastón Ávila e David Luiz, que chegaram em um setor com o argentino Brítez, o chileno Kuscevic e Titi. Além disso, Gabriel Mancha, que se destacou pelo Sub-20, também foi integrado.

Deste modo, a expectativa é de um desfecho positivo na semana0. Na Argentina, a janela doméstica de transferência foi encerrada, o que força as equipes a buscarem nomes no mercado internacional. Vale ressaltar que, em 2023, o Talleres-ARG também comprou o atacante Depietri, do Fortaleza.