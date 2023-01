Fortaleza acerta venda de Depietri para o Talleres; veja valor

O Fortaleza oficializou na tarde desta quarta-feira (18), a saída do atacante Depietri ao Talleres/ARG. O jogador tinha contrato com o Leão até o fim de 2024, mas foi vendido ao time argentino por US$ 450 mil. O valor é referente aos 25% dos direitos econômicos do jogador.

Na negociação, o clube informou quu ficou com 20% dos direitos econômicos de uma futura venda e os direitos federativos de Depietri passaram a ser do Talleres.

Assim, Depietri volta ao seu país de origem. Ele foi contratado pelo Fortaleza em julho de 2021, vindo do Santamarina-ARG, na época na Segunda Divisão Argentina.

Ao anunciar a saída do atacante, o Fortaleza agradeceu ao jogador:

Obrigado por tudo, Valentín! 🦁



"Comunicamos a saída do atacante Valentín Depietri para o Club Atlético Talleres. Inesquecível e histórico para toda a Nação Tricolor, o atleta ficou marcado pelo gol que levou o Leão a disputar, pela primeira vez, a CONMEBOL Libertadores."

"O jovem argentino, com suas características de velocidade e habilidade, ajudou o Tricolor a chegar a uma Libertadores pela primeira vez no único gol na partida contra o Juventude, pelo Brasileirão de 2021, que balançou a Arena Castelão".

Números de Depietri no Leão

Em duas temporadas, o atacante disputou 39 partidas, somando 4 gols e duas assistências, participando dos anos mais vencedores do Leão na história. Além disso, foi Campeão Cearense e do Nordeste em 2022, ambos títulos de forma invicta.