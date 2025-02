FCF faz pedido formal para manter jogos de volta das semifinais do Estadual no Castelão

A Federação Cearense de Futebol (FCF) solicitou formalmente à Secretaria do Esporte (Sesporte) que os jogos de volta da fase semifinal do Campeonato Cearense, marcados para os dias 8 e 9 de março, sejam mantidos no Castelão. Uma resposta deve ser encaminhada à entidade que organiza o campeonato nesta sexta-feira (28).

O intuito da FCF é conseguir uma exceção à Portaria 009/2025, publicada no Diário Oficial do Estado na terça-feira (25), que proíbe a realização de partidas no Castelão em um intervalo inferior a 66 horas. Os jogos de volta da semifinal do Estadual haviam sido marcados para o Gigante da Boa Vista antes da determinação do Governo, que visa preservar o gramado do estádio.

A Federação justifica no documento que o jogo de domingo, dia 9, entre Ceará e Maracanã, deve ser no Castelão porque o time de melhor campanha tem prioridade na escolha da praça esportiva (no caso, o Ceará será mandante e tem a melhor campanha), mas que o Clássico das Cores é um duelo que historicamente leva mais torcedores ao estádio do que a capacidade de outros estádios cearenses comportam, especialmente numa fase semifinal.

Nas últimas duas vezes em que Fortaleza e Ferroviário se enfrentaram na fase semifinal do Campeonato Cearense, em 2023 e 2022, no jogo de volta, com mando do time do Pici, os públicos foram de 26.229 e 24.503 torcedores, respectivamente, ambos maiores que a capacidade máxima do Estádio Presidente Vargas (20.166).