Patrícia Setúbal fecha temporada do Circuito Cearense de Bodyboarding com título

A Praia de Iracema foi o cenário da terceira e última etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding 2025. Entre 5 e 7 de dezembro, atletas de várias regiões do estado e do país protagonizaram disputas intensas que definiram os campeões estaduais. O evento foi promovido pela Federação de Bodyboarding do Estado do Ceará (FBCE), com arbitragem da ACEAB Bodyboarding e homologação da Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB).

Após passar pela Praia do Futuro, também em Fortaleza, e pela Taibinha, em São Gonçalo do Amarante, o circuito reforçou seu papel no desenvolvimento da modalidade, impulsionando o turismo esportivo e valorizando diferentes pontos do litoral cearense. A escolha da Ponte Metálica — conhecida pelas ondas fortes e pela relevância histórica no bodyboard — fortaleceu o compromisso do evento com a comunidade local e o meio ambiente. O reflexo disso foi mais um recorde: 230 atletas inscritos para a etapa decisiva.

Patrícia Setúbal fecha temporada com título e performance impecável

No Profissional Feminino, Patrícia Setúbal foi o grande destaque. A atleta venceu todas as baterias que disputou e garantiu o título da etapa com autoridade. Na final, superou a pentacampeã mundial Neymara Carvalho, que participou do evento a convite da ArcelorMittal. A conquista marcou um momento histórico: Patrícia alcançou seu nono título estadual profissional, consolidando-se como uma das maiores referências do bodyboarding cearense.

Erik Silvino brilha no Profissional Masculino

Entre os homens, Erik Silvino também teve atuação dominante. Invicto ao longo de toda a competição, venceu cada bateria até superar Victor Batista na final. O campeão geral do circuito na categoria foi Weverton Matousa.

Além da elite profissional, a etapa reuniu competidores de outras 13 categorias amadoras, mesclando nomes tradicionais e uma nova geração de talentos, reforçando a importância da competição como um dos eventos mais emblemáticos do bodyboarding brasileiro.