Quintero responde provocação de Vina após título cearense do Fortaleza: "partiu fazer entrega"

O zagueiro colombiano Juan Quintero, do Fortaleza, utilizou as redes sociais neste domingo (23) para devolver a provocação do meia Vina, do Ceará. Com a conquista do tricampeonato estadual pelo Leão, o defensor postou uma foto vestido de entregador do serviço iFood em alusão à fala do jogador alvinegro no dia 10 de março.

"Partiu fazer entrega! Quem me viu, me viu", escreveu no Instagram.

Nos comentários, colegas de time e ex-companheiros brincaram realizando pedidos. O volante Felipe, por exemplo, colocou "manda whisky", enquanto o volante Derley, agora no Santos Cruz, disse "quero pizzas".

O atleta esteve fora da lista de relacionados do Fortaleza para o Clássico-Rei, mas vibrou muito nas redes sociais. O Diário do Nordeste apurou que o jogador recebeu intervalo de folga por conta do desgaste físico, já que não teve férias entre as temporadas de 2020 e 2021.

Provocação de Vina

Após a derrota do Ceará na final da Copa do Nordeste para o Bahia, o meia Vina reagiu a uma publicação de um perfil humorístico e provocou o zagueiro Quintero, do Fortaleza.

"Zagueiro gringo meia boca. A gente se vê em breve, parça! Nota 10 no iFood. Entregador!", disse em postagem no stories do Instagram.

Posteriormente, Vina postou uma reprodução da postagem do perfil humorístico em que Quintero aparece supostamente ironizando o Vovô pela derrota na decisão do Nordestão.

No entanto, a postagem não passava de uma montagem e não era do perfil oficial do atleta colombiano, o que pode ter levado Vina a pensar que a provocação era real.