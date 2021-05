Após se desculpar por briga, Vina provoca Quintero ao reagir a postagem de perfil humorístico

Um dos principais nomes do elenco do Ceará, o meia Vina caiu em provocação nas redes sociais na noite deste domingo (10). Ele reagiu a uma publicação de um perfil humorístico e provocou o zagueiro colombiano Juan Quintero, do Fortaleza.

"Zagueiro gringo meia boca. A gente se vê em breve, parça! Nota 10 no ifood. Entregador!", disse em postagem no stories, do Instagram.

Posteriormente, Vina postou uma reprodução da postagem do perfil humorístico em que Quintero aparece supostamente ironizando o Alvinegro pela derrota para o Bahia na final da Copa do Nordeste.

No entanto, a postagem não passava de uma montagem e não era do perfil oficial do atleta colombiano, o que pode ter levado Vina a pensar que a provocação era real.

A publicação rapidamente circulou nas redes sociais. O atleta apagou todos os posts posteriormente, mas o registro já havia sido feito.

Pedido de desculpas por briga

A postagem de Vina aconteceu após um nobre gesto do atleta de pedir perdão à torcida pela derrta e pela confusão após a final da Copa do Nordeste.

Reencontro em poucos dias

A polêmica já apimenta o Clássico-Rei que acontece no próximo dia 15, pelo Campeonato Cearense. Quintero ainda precisa conquistar a confiança do técnico Vojvoda, que chegou a Fortaleza neste domingo (9). Já Vina, se não tiver alguma lesão, deverá ser titular contra o Tricolor de Aço.