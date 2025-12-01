Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Qual deve ser a escalação do Ceará contra o Flamengo? Veja desfalques e alternativas

Vovô enfrenta o Flamengo no Maracanã em jogo pela penúltima rodada da Série A

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará, orienta Pedro Henrique, possível desfalque contra o Flamengo
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O técnico Léo Condé precisará levar um time modificado do Ceará para enfrentar o Flamengo em pleno Maracanã, pela penúltima rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Vovô tem pelo menos três desfalques importantes para o jogo de quarta-feira (3).

O atacante Pedro Henrique segue em tratamento no departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, e o lateral-esquerdo Matheus Bahia e Willian Machado estão suspensos após completarem a série de três cartões amarelos.

A alternativa mais conservadora, diante da formação que rotineiramente é adotada pelo técnico Léo Condé, é imaginar que os substitutos imediatos seriam Fernandinho no lugar de Pedro Henrique, Nicolas na vaga de Matheus Bahia e Éder na vaga de Willian Machado.

Foto de Fernandinho, atacante do Ceará, em partida contra o Grêmio
Legenda: Fernandinho, atacante do Ceará, em partida contra o Grêmio
Foto: Thiago Gadelha/SVM

LÉO CONDÉ DEVERIA MUDAR O ESQUEMA?

Outra possibilidade, no entanto, seria mudar o esquema tático para enfrentar o Flamengo. Parte dos torcedores têm pedido que Condé abra mão do esquema com três atacantes para a partida no Maracanã, que pode confirmar o título brasileiro para o time carioca.

Essa estratégia foi adotada pelo treinador nas partidas contra Corinthians e Mirassol. Sem Pedro Raul, o Ceará jogou com dois atacantes (Pedro Henrique e Galeano) e colocou Rafael Ramos no sistema defensivo, adotando uma postura ainda mais reativa.

Caso queira se resguardar mais diante de um adversário ofensivamente perigoso, como o Flamengo, Léo Condé pode repetir a estratégia ou então adicionar, em vez de mais um lateral-direito, mais uma peça para o setor de meio-campo.

Técnico Léo Condé em ação pelo Ceará à beira do gramado da Arena Castelão
Legenda: Léo Condé é o técnico do Ceará na Série A de 2025
Foto: Thiago Gadelha / SVM

POSSÍVEIS FORMAÇÕES DO CEARÁ

  • Mantendo o 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder (Marllon) e Nicolas (Rafael Ramos); Dieguinho, Vinícius Zanocelo e Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.
  • Dobrando o lateral-direito: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Rafael Ramos, Marcos Victor, Éder (Marllon) e Nicolas; Dieguinho, Vinícius Zanocelo e Mugni; Galeano e Pedro Raul.
  • Mexendo no meio-campo: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder (Marllon) e Nicolas (Rafael Ramos); Fernando Sobral (Richardson), Dieguinho, Vinícius Zanocelo e Mugni; Galeano e Pedro Raul.

IMPORTÂNCIA DA PARTIDA

A partida de quarta-feira é considerada muito importante para as duas equipes. O Flamengo, mandante neste jogo, pode confirmar o título da Série A do Brasileirão 2025. Para isso, precisa apenas vencer o Ceará, independentemente de outros resultados.

Para o Ceará, a importância do jogo reside no fato dele poder confirmar a permanência na elite do Campeonato Brasileiro nesta rodada. Para isso, o Vovô precisa vencer o Flamengo e torcer por dois tropeços de três concorrentes: Santos, Vitória e Internacional.

Assuntos Relacionados
Yuri Alberto em ação pelo Corinthians

Jogada

Corinthians tem baixa e dúvida para jogo contra o Fortaleza

Os times se enfrentam na próxima quarta-feira (3), na Arena Castelão

Alexandre Mota Há 16 minutos
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, orientando Pedro Henrique, possível desfalque contra o Flamengo

Jogada

Qual deve ser a escalação do Ceará contra o Flamengo? Veja desfalques e alternativas

Vovô enfrenta o Flamengo no Maracanã em jogo pela penúltima rodada da Série A

Daniel Farias Há 23 minutos
Nuno Pereira técnico

Jogada

Ferroviário anuncia portugês Nuno Pereira como novo técnico

Treinador possui licença da UEFA, mas vinha atuando como auxiliar há mais de 10 anos

Brenno Rebouças Há 37 minutos
Foto de Bareiro, atacante do Fortaleza

Jogada

Bareiro é absolvido pelo STJD e está livre para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Tricolor terá que pagar R$ 4 mil pelos objetos jogados no campo

Ian Laurindo* Há 37 minutos
Foto de Lucas Mugni, jogador do Ceará, durante jogo contra o Flamengo

Jogada

Flamengo x Ceará será transmitido pela TV Verdes Mares; veja detalhes da partida

Torcedores cearenses poderão acompanhar a transmissão da partida de forma gratuita

Daniel Farias Há 55 minutos
Foto da torcida do Fortaleza

Jogada

Fortaleza abre check-in e anuncia ingresso a partir de R$ 10 para jogo decisivo contra o Corinthians

Esta será a última partida do Fortaleza em casa na temporada 2025

Samir de Carvalho* 01 de Dezembro de 2025