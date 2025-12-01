Qual deve ser a escalação do Ceará contra o Flamengo? Veja desfalques e alternativas

O técnico Léo Condé precisará levar um time modificado do Ceará para enfrentar o Flamengo em pleno Maracanã, pela penúltima rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Vovô tem pelo menos três desfalques importantes para o jogo de quarta-feira (3).

O atacante Pedro Henrique segue em tratamento no departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, e o lateral-esquerdo Matheus Bahia e Willian Machado estão suspensos após completarem a série de três cartões amarelos.

A alternativa mais conservadora, diante da formação que rotineiramente é adotada pelo técnico Léo Condé, é imaginar que os substitutos imediatos seriam Fernandinho no lugar de Pedro Henrique, Nicolas na vaga de Matheus Bahia e Éder na vaga de Willian Machado.

Legenda: Fernandinho, atacante do Ceará, em partida contra o Grêmio Foto: Thiago Gadelha/SVM

LÉO CONDÉ DEVERIA MUDAR O ESQUEMA?

Outra possibilidade, no entanto, seria mudar o esquema tático para enfrentar o Flamengo. Parte dos torcedores têm pedido que Condé abra mão do esquema com três atacantes para a partida no Maracanã, que pode confirmar o título brasileiro para o time carioca.

Essa estratégia foi adotada pelo treinador nas partidas contra Corinthians e Mirassol. Sem Pedro Raul, o Ceará jogou com dois atacantes (Pedro Henrique e Galeano) e colocou Rafael Ramos no sistema defensivo, adotando uma postura ainda mais reativa.

Caso queira se resguardar mais diante de um adversário ofensivamente perigoso, como o Flamengo, Léo Condé pode repetir a estratégia ou então adicionar, em vez de mais um lateral-direito, mais uma peça para o setor de meio-campo.

Legenda: Léo Condé é o técnico do Ceará na Série A de 2025 Foto: Thiago Gadelha / SVM

POSSÍVEIS FORMAÇÕES DO CEARÁ

Mantendo o 4-3-3 : Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder (Marllon) e Nicolas (Rafael Ramos); Dieguinho, Vinícius Zanocelo e Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder (Marllon) e Nicolas (Rafael Ramos); Dieguinho, Vinícius Zanocelo e Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Dobrando o lateral-direito : Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Rafael Ramos, Marcos Victor, Éder (Marllon) e Nicolas; Dieguinho, Vinícius Zanocelo e Mugni; Galeano e Pedro Raul.

: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Rafael Ramos, Marcos Victor, Éder (Marllon) e Nicolas; Dieguinho, Vinícius Zanocelo e Mugni; Galeano e Pedro Raul. Mexendo no meio-campo: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder (Marllon) e Nicolas (Rafael Ramos); Fernando Sobral (Richardson), Dieguinho, Vinícius Zanocelo e Mugni; Galeano e Pedro Raul.

IMPORTÂNCIA DA PARTIDA

A partida de quarta-feira é considerada muito importante para as duas equipes. O Flamengo, mandante neste jogo, pode confirmar o título da Série A do Brasileirão 2025. Para isso, precisa apenas vencer o Ceará, independentemente de outros resultados.

Para o Ceará, a importância do jogo reside no fato dele poder confirmar a permanência na elite do Campeonato Brasileiro nesta rodada. Para isso, o Vovô precisa vencer o Flamengo e torcer por dois tropeços de três concorrentes: Santos, Vitória e Internacional.