Ceará terá desfalques importantes para enfrentar o Flamengo no Maracanã

Duelo será na quarta-feira (3)

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará.
Foto: Kid Junior/SVM

O Ceará terá pelo menos três desfalques importantes para o duelo contra o Flamengo, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Léo Condé busca se afastar do Z4 e selar a permanência na competição. 

O zagueiro Willian Machado e o lateral Matheus Bahia, peças importantes do time titular da equipe alvinegra, estarão fora da partida. A dupla vai cumprir suspensão após receber o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Cruzeiro, neste sábado (29). 

Quem também está de fora é o atacante Pedro Henrique. O jogador sentiu a coxa esquerda no duelo anterior, contra o Mirassol. O clube confirmou, em exames de imagem, lesão no local. 

Com o empate diante da equipe mineira, o Vovô caiu para a 14ª posição, com 43 pontos somados, apenas dois a mais que o Internacional, primeiro time do Z4. Para assegurar a permanência, a equipe comandada precisa de pelo menos um empate e uma vitória nas últimas rodadas.

O Alvinegro encara o Rubro-Negro carioca, atual campeão da Libertadores, na quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília). O duelo será no Maracanã.

