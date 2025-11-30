Diário do Nordeste
Condé liga alerta na Série A, mas lembra: ‘Ceará ainda depende só dele’

O time alvinegro empatou com o Cruzeiro em 1 a 1 neste sábado (29)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:43)
Jogada
Legenda: O técnico Léo Condé tem contrato com o Ceará até o fim de 2025
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará empatou com o Cruzeiro em 1 a 1, neste sábado (29), na Arena Castelão, e diminuiu a distância de segurança da zona de rebaixamento para apenas dois pontos, aumentando os riscos na reta final da Série A de 2025. Restando dois jogos, contra Flamengo e Palmeiras, o técnico Léo Condé ressaltou que o cenário pede atenção, mas que o clube depende apenas de si para o objetivo.

“A briga do Ceará realmente esse ano era de permanência (na Série A), eu sempre pontuei isso. E hoje é uma pontuação que nos deixou o campeonato inteiro fora da zona de rebaixamento. É claro que sempre buscamos se manter longe (do Z-4), porém nessa reta final muitas equipes cresceram, passaram a pontuar bastante, como é o caso do Vitória-BA e do Santos, e alguns resultados atrapalharam bastante, principalmente o jogo contra o Inter. Talvez se a gente tivesse empatado aquele jogo, já teria uma distância maior, mas não tem se no futebol. Antes disso, conseguimos vencer o Fluminense, empatamos o Clássico-Rei, vencemos o Corinthians, então é uma campanha que neste momento preocupa realmente porque as equipes se aproximaram, mas é uma campanha que o Ceará ainda depende só dele, não depende de outras combinações de resultado”.
Léo Condé
Técnico do Ceará

Na tabela de classificação, o Vovô aparece em 14º, com 43 pontos. A margem é de apenas dois para o Internacional, primeiro dentro do Z-4, que tem 41 na 17ª colocação. O Vitória-BA, em 15º, com 42, e o Santos, em 16º, com 41, venceram os jogos e conseguiram terminar a 36ª rodada fora da zona.

“Infelizmente não ganhamos, mas conseguimos pelo menos somar um ponto nessa reta final que é muito importante. De certa forma, a gente termina mais uma rodada fora dessa zona da confusão. Claro que restam duas rodadas, tudo pode acontecer, serão jogos nervosos, confrontos diretos, mas a nossa expectativa é de conseguir fazer o que tem que ser feito para manter o Ceará na Série A”.
Léo Condé
Técnico do Ceará

O próximo duelo é diante do Flamengo, quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã. Atual campeão da Libertadores e líder da Série A, o Rubro-Negro também conquista o título nacional com uma vitória.

Coletiva de Léo Condé, técnico do Ceará

