Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará vive menor distância para o Z-4 a duas rodadas do fim da Série A

Pontuação é a menor distância do Vovô para a zona de rebaixamento dentro do campeonato

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 23:56)
Jogada
Legenda: Vovô precisa de pelo menos mais dois empates nas duas rodadas finais para evitar queda
Foto: Kid Júnior/SVM

A duas rodadas do fim da Série A de 2025, o Ceará viu sua distância para a zona de rebaixamento minguar e chegar a apenas dois pontos. Com mais um empate em casa, o Vovô ficou com a menor margem para o Z-4 dentre toda a própria trajetória nesta edição do campeonato.

Além de perder mais dois pontos no Castelão, cedendo o empate ao Cruzeiro com gol contra de William Machado, o time de Léo Condé viu a linha de corte dos times da degola subir. Vitórias e Santos venceram e agora possuem 42 e 41 pontos, respectivamente. Se o Fortaleza ganhar do Atlético-MG no Castelão neste domingo (30), será mais um time que luta por permanência na casa dos 40 pontos.

Mesmo com a aproximação de concorrentes diretos pela permanência na classificação, o volante Zanocelo avaliou que o ponto conquistado contra o Cruzeiro precisa ser valorizado. O camisa 25 do Vovô ainda ressaltou que o time precisa manter a "pegada".

É um gosto amargo. Podíamos sair com os três pontos. Mas é um ponto para se valorizar. É continuar nessa pegada que vai dar tudo certo
Zanocelo
Volante do Ceará

De acordo com o departamento de matemática da UFMG, uma pontuação segura para permanência é de 45 pontos, uma vez que a probabilidade de rebaixamento é menor que 1%. Com isso, o Ceará precisaria de pelo menos dois empates nos dois jogos finais da Série A, contra Flamengo e Palmeiras, para se garantir na elite.

O próximo jogo do Vovô será na quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã, contra o Flamengo. O Rubro-Negro vem embalado do título da Libertadores da América e pode confirmar a conquista do Brasileirão nesta partida.

Assuntos Relacionados
técnico do ceara

Jogada

Ceará terá desfalques importantes para enfrentar o Flamengo no Maracanã

Duelo será na quarta-feira (3)

Crisneive Silveira Há 32 minutos
Ceará vive menor distância para Z-4

Jogada

Ceará vive menor distância para o Z-4 a duas rodadas do fim da Série A

Pontuação é a menor distância do Vovô para a zona de rebaixamento dentro do campeonato

Brenno Rebouças Há 1 hora
jogadores

Jogada

De virada, Maracanã bate o Ceará e vai à final da Fares Lopes

Equipes se enfrentaram neste sábado, no PV

Crisneive Silveira 29 de Novembro de 2025

Jogada

Na luta para deixar Z4, Fortaleza tem titulares pendurados na reta final da Série A

Equipe entra em campo neste domingo, quando encara o Atlético-MG

Crisneive Silveira 29 de Novembro de 2025
Ramon Díaz, técnico do Internacional

Jogada

Internacional demite técnico Ramon Díaz após goleada na Série A e risco de rebaixamento

Colorado está gravemente ameaçado de rebaixamento na reta final do Brasileirão

Daniel Farias 29 de Novembro de 2025
Danilo comemora gol do tetra do Flamengo na Libertadores

Jogada

Histórico: Flamengo vence o Palmeiras no Peru e é tetracampeão da Libertadores

Danilo, no segundo tempo, marcou o gol da vitória e do tetracampeonato

Daniel Farias 29 de Novembro de 2025