Ceará vive menor distância para o Z-4 a duas rodadas do fim da Série A

A duas rodadas do fim da Série A de 2025, o Ceará viu sua distância para a zona de rebaixamento minguar e chegar a apenas dois pontos. Com mais um empate em casa, o Vovô ficou com a menor margem para o Z-4 dentre toda a própria trajetória nesta edição do campeonato.

Além de perder mais dois pontos no Castelão, cedendo o empate ao Cruzeiro com gol contra de William Machado, o time de Léo Condé viu a linha de corte dos times da degola subir. Vitórias e Santos venceram e agora possuem 42 e 41 pontos, respectivamente. Se o Fortaleza ganhar do Atlético-MG no Castelão neste domingo (30), será mais um time que luta por permanência na casa dos 40 pontos.

Mesmo com a aproximação de concorrentes diretos pela permanência na classificação, o volante Zanocelo avaliou que o ponto conquistado contra o Cruzeiro precisa ser valorizado. O camisa 25 do Vovô ainda ressaltou que o time precisa manter a "pegada".

É um gosto amargo. Podíamos sair com os três pontos. Mas é um ponto para se valorizar. É continuar nessa pegada que vai dar tudo certo Zanocelo Volante do Ceará

De acordo com o departamento de matemática da UFMG, uma pontuação segura para permanência é de 45 pontos, uma vez que a probabilidade de rebaixamento é menor que 1%. Com isso, o Ceará precisaria de pelo menos dois empates nos dois jogos finais da Série A, contra Flamengo e Palmeiras, para se garantir na elite.

O próximo jogo do Vovô será na quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã, contra o Flamengo. O Rubro-Negro vem embalado do título da Libertadores da América e pode confirmar a conquista do Brasileirão nesta partida.