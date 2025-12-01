Diário do Nordeste
Flamengo x Ceará será transmitido pela TV Verdes Mares; veja detalhes da partida

Torcedores cearenses poderão acompanhar a transmissão da partida de forma gratuita

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lucas Mugni, jogador do Ceará, durante jogo contra o Flamengo
Foto: Kid Júnior/SVM

O próximo jogo do Ceará na Série A do Brasileirão será transmitido pela TV Verdes Mares. A emissora do Sistema Verdes Mares irá transmitir a partida entre Flamengo e Ceará, na próxima quarta-feira (3), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola às 21h30, no horário de Brasília, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A transmissão ao vivo da partida entre Flamengo e Ceará na TV Globo está marcada para começar logo após a exibição do episódio diário da novela "Três Graças".

O repórter Lucas Catrib, do Sistema Verdes Mares, viajará ao Rio de Janeiro para acompanhar a partida in loco. Ele será o responsável pela cobertura do time do Ceará, trazendo informações de bastidores e mais detalhes sobre o Vozão.

JOGO IMPORTANTE PARA OS DOIS TIMES

A partida de quarta-feira é considerada muito importante para as duas equipes. O Flamengo, mandante neste jogo, pode confirmar o título da Série A do Brasileirão 2025. Para isso, precisa apenas vencer o Ceará, independentemente de outros resultados.

Para o Ceará, a importância do jogo reside no fato dele poder confirmar a permanência na elite do Campeonato Brasileiro nesta rodada. Para isso, o Vovô precisa vencer o Flamengo e torcer por dois tropeços de três concorrentes: Santos, Vitória e Internacional.

Para esta partida, o time cearense terá desfalques importantes. O atacante Pedro Henrique deve seguir afastado por conta de uma lesão, enquanto o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o zagueiro Willian Machado estão suspensos por conta do terceiro cartão amarelo.

