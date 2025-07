Quais os desafios do Ceará de Léo Condé para a sequência da temporada?

O Ceará de Léo Condé viveu um bom primeiro semestre. Conquistou o título do Campeonato Cearense e está no meio da tabela do Brasileirão. O time, no entanto, ainda tem alguns desafios importantes para o restante de 2025. Dos 31 jogos na temporada, a equipe venceu 17, empatou seis e perdeu oito. Para o segundo semestre, o Alvinegro ainda disputa Nordestão e Campeonato Brasileiro e precisa focar na qualidade do elenco, em manter a regularidade e no objetivo maior: a permanência na Série A.

ELENCO

O primeiro passo é buscar manter os atletas decisivos para o Alvinegro, como Lucas Mugni, maior garçom do elenco e principal peça do meio-campo, e Pedro Raul, artilheiro da equipe, emprestado pelo Corinthians. Em seguida, qualificar o elenco de maneira mais assertiva, pois não bastam peças que só se encaixem no estilo de jogo, é preciso terem o mesmo espírito de grupo.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente João Paulo Silva revelou os alvos do clube: um volante, um ponta e um centroavante na próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. Porém, é importante lembrar: o mercado de contratações do meio do ano é ainda mais competitivo, considerando que a maior parte dos clubes vai focar as atenções no torneio nacional.

REGULARIDADE

Outro ponto é manter a regularidade conquistada no primeiro, principalmente na Série A. O grupo passou um mês sem jogos e, descansado, terá dois grandes clássicos pela frente: contra Sport, no torneio regional, e contra o Fortaleza, no Brasileiro. A Copa do Nordeste pode ser considerada uma prioridade secundária, considerando que a competição nacional é quem sustenta financeiramente e em termos de calendário o ano todo.

VENCER FORA DE CASA

Como mandante no torneio nacional, o Vovô tem quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. Fora dos seus domínios, a história é diferente. O Alvinegro ainda não conquistou nenhum resultado positivo na competição. Das cinco partidas, foram dois empates e três derrotas. Ao todo, em 2025, foram 31 partidas disputadas fora do estado com apenas duas vitórias.

FOCO

O próprio Léo Condé já afirmou: o grande objetivo do Vovô é a permanência. O Alvinegro retornou à elite do futebol este ano e quer seguir nesse caminho para manter a reestruturação e buscar melhorias. Quanto antes chegar ao mínimo de 45 pontos, linha virtual de corte para escapar da zona de rebaixamento, melhor. Depois daí, pode vislumbrar vaga em alguma competição internacional.

O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (9), quando enfrenta o Sport em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será na Ilha do Retiro. Em seguida, no domingo (13), a equipe enfrenta o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei da Série A de 2025.