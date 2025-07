Próximo adversário do Ceará, Sport tem novo treinador, 3 reforços e 10 saídas do elenco

O Ceará tem um clássico nordestino no retorno dos jogos após a pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes. Na próxima quarta-feira (9), às 21h30, na Ilha do Retiro, encara o Sport, em jogo único pelas quartas de final. E se as movimentações de mercado foram mais tímidas no time alvinegro, o cenário é diferente no rubro-negro, que mexeu no elenco e também no comando técnico.

No intervalo sem competições, a equipe anunciou Daniel Paulista, ex-Remo. O treinador de 46 anos estreia, nesta nova passagem pelo Sport, justamente na decisão regional valendo vaga na semifinal.

Em paralelo, a diretoria também fechou com três reforços: o goleiro Gabriel Vasconcelos (ex-Vitória-BA), o lateral-esquerdo Keyson (ex-Santos) e o volante Pedro Augusto (ex-Fortaleza). Vale ressaltar, no entanto, que as inscrições foram encerradas e nenhum pode atuar na competição.

Saída de 10 jogadores

Legenda: Daniel Paulista estreia como novo treinador do Sport no jogo com o Ceará Foto: Paulo Paiva / Sport

Em processo de reformulação do elenco, a diretoria do Sport definiu que 10 atletas estão fora dos planos da nova comissão técnica. A lista contempla: o goleiro Thiago Couto; os zagueiros Lucas Cunha e Antônio Carlos; os laterais Di Plácido e Dalbert; o volante Du Queiroz; e os atacantes Titi Ortiz, Arthur Sousa, Lenny Lobato e Gustavo Maia. Logo, esses atletas não devem encarar o Ceará.

Uma provável escalação é: Caíque França; Hereda, Chico, Rafael Thyere e Igor Cariús; Zé Lucas, Fabrício Dominguez e Lucas Lima; Barletta, Carlos Alberto e Pablo. Tudo no esquema tático 4-3-3, padrão no ano.

Para repor as baixas, a gestão incorporou sete jovens da base no time principal: os zagueiros Riquelme (18) e ⁠⁠Felype Gabriel (19); o lateral-esquerdo ⁠Rafinha (19); os volantes ⁠Dedé (19), ⁠Adriel (18) e ⁠Gago (20); e o atacante ⁠Jefinho (18). Parte do grupo conquistou em junho a MadCup, torneio internacional Sub-19 realizado em Madri, na Espanha.

Crise por resultados

O Sport segue vivo na Copa do Nordeste e conquistou o direito de atuar em casa após avançar na vice-liderança do Grupo A, com 12 pontos - o líder foi o Vitória-BA (15), com Ferroviário (10) e Fortaleza (9) completando o G-4. Atual campeão pernambucano, chega pressionado pelo Brasileirão.

Na elite nacional, é o lanterna com apenas três pontos em 11 jogos disputados. O péssimo desempenho deixa o Leão da Ilha com o pior início da Série A na história da era dos pontos corridos.

Eliminado da Copa do Brasil para o Operário-MT na 1ª fase, acumula 13 partidas sem vitória em 2025. No recorte, são 10 derrotas e três empates. Com investimento recorde, o clube aposta as fichas em uma reação imediata no Nordestão para se aproximar da torcida e já reagir na 1ª divisão.