Jorge Recalde, Alejandro Martínez e João Victor: veja situação das saídas do Ceará

A diretoria do Ceará trabalha em busca de reforços na atual janela de transferências de 2025, mas também negocia saídas do elenco. O meia paraguaio Jorge Recalde e os atacantes argentino Alejandro Martínez e João Victor podem deixar o clube alvinegro no 2º semestre da atual temporada.

O Diário do Nordeste explica cada situação. Dos nomes, apenas João Victor segue treinando em Porangabuçu e ainda tem alguma possibilidade de continuar no Vovô.

Situação dos jogadores do Ceará

MEI - Jorge Recalde

Fora dos planos, o meia paraguaio Jorge Recalde tem negociação avançada com o Libertad-PAR. Restam detalhes para a oficialização. O contrato junto ao Vovô era até o fim de 2025, mas as partes assinaram uma rescisão em comum acordo. Olímpia-PAR e Junior Barranquilla-COL também demonstraram interesse no atleta de 33 anos.

Jogos: 5

Titular: 1

Minutos: 142

Gol: 0

Assistência: 0

Contrato: até o fim de 2025

Legenda: O meia paraguaio Jorge Recalde tem contrato com o Ceará até o fim de 2025 Foto: Davi Rocha / SVM

ATA - Alejandro Martínez

O atacante argentino Alejandro Martínez está de saída do Ceará. Sem espaço, o atleta recebeu sondagens da Argentina e negocia uma transferência para a 1ª divisão do país. O staff do atleta de 28 anos prometeu uma resposta à diretoria alvinegra até segunda-feira (7) com o destino. Com o acerto, o Vovô vai encaminhar a devolução de empréstimo para o Talleres-ARG, que irá repassá-lo dentro do mercado.

Jogos: 9

Titular: 1

Minutos: 263

Gol: 0

Assistência: 1

Contrato: emprestado pelo Talleres-ARG até o fim de 2025

Legenda: O atacante argentino Alejandro Martínez participou de apenas nove jogos pelo Ceará em 2025 Foto: Thiago Gadelha / Ceará

ATA - João Victor

Revelado na base alvinegra, o atacante João Victor recebeu sondagens e propostas do mercado nacional e internacional nas últimas temporadas. Na atual janela, teve ofertas estudadas pela gestão, mas o acordo não avançou. Logo, segue no elenco, mas em caso de nova procura, uma saída será reavaliada. A gestão entende o jogador de 22 anos como ativo de bom potencial, no entanto, entende que pode evoluir em caso de novo empréstimo para ganhar mais minutagem em outro time.

Jogos: 6

Titular: 0

Minutos: 118

Gol: 0

Assistência: 0

Contrato: até o fim de 2025