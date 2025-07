Ceará encaminha saída de Recalde, que deve reforçar o Libertad-PAR

Jorge Recalde não deve ficar no Ceará na sequência da temporada. As negociações avançam e a tendência é que o meia vá para o Libertad, do Paraguai. A informação inicial foi dada pelo jornalista Alejo Gerbaudo e confirmada pelo Diário do Nordeste.

RECALDE PELO CEARÁ

Contratado no início de 2024, Recalde chegou com muitas expectativas por parte da torcida alvinegra. Porém, sua passagem pelo Vovô foi marcada por altos e baixos. Já nesta temporada, permanecendo na equipe cearense, o paraguaio quase não foi aproveitado pelo treinador Léo Condé, tendo jogado apenas em 5 jogos, que totalizam 142 minutos, não marcando gol e não dando assistência.

Ao longo da passagem pelo Ceará, o jogador atuou em 49 partidas, com 6 gols e 3 assistências dadas. O camisa 28 acumulou de título o bicampeonato estadual invicto (2023 e 2024), inclusive, tendo batido e convertido um dos pênaltis da decisão de 2023. Além disso, particpou da campanha do acesso à Série A no ano passado.