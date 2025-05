Presidente do Olimpia confirma conversa com Ceará por empréstimo de Recalde

O meia paraguaio Jorge Recalde, do Ceará, entrou na mira do Olimpia, do Paraguai. Sem espaço no elenco alvinegro, o jogador de 33 anos pode deixar o Vovô na próxima janela de transferências.

Em contato com o Diário do Nordeste, Rodrigo Nogués, presidente do Olimpia, revelou que o meio-campo foi oferecido pelo Vovô para um eventual empréstimo. A situação no momento é avaliada. No time paraguaio, o atleta atuou entre 2020 e 2023, somando quatro títulos: Clausura, Copa Paraguai e Supercopa Paraguai (2x).

Legenda: O meia Jorge Recalde conquistou quatro títulos pelo Olimpia entre 2020 e 2023 Foto: divulgação / Olimpia

Com contrato até o fim da temporada, Recalde atuou em cinco jogos na atual temporada. A chegada em Porangabuçu foi em 2024, com muita expectativa após uma passagem de sucesso pelo Newell´s Old Boys, da Argentina, mas esse protagonismo não se confirmou no futebol cearense.

Ao todo, foram 49 partidas, com seis gols e três assistências. Na posição, o técnico Léo Condé conta com outras três alternativas: o argentino Lucas Mugni, além de Rômulo e Matheus Araújo.

Em contato com o Diário do Nordeste, o presidente alvinegro João Paulo Silva ressaltou que “não há nada fechado no momento”. Apesar disso, em caso de oferta, o Vovô não deve dificultar a saída. No início do ano, Recalde também foi procurado pelo Junior Barranquilla, da Colômbia, e não aceitou.