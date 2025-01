Jorge Recalde recusa proposta do Junior Barranquilla para deixar o Ceará

O meia-atacante paraguaio Jorge Recalde, jogador do Ceará, recusou uma proposta de transferência do Junior Barranquilla, da Colômbia. A informação foi confirmada pelo próprio atleta em entrevista ao programa paraguaio de rádio Fútbol a lo Grande.

“Saí do futebol argentino por causa do que pagam no Brasil e do que era o projeto do Ceará, agora chegou a oferta do Junior de Barranquilla mas não fechamos”, disse Recalde ao ser perguntado em entrevista ao Fútbol a lo Grande.

Legenda: Recalde, jogador do Ceará, durante jogo contra o Vila Nova na Série B 2024 Foto: Davi Rocha/SVM

Recalde tem contrato com o Ceará até o fim da temporada 2025 e deve permanecer em Porangabuçu para a disputa desta temporada. Ele terá sua primeira oportunidade de disputar a Série A do Brasileirão.

Aos 32 anos, Recalde chegou ao Ceará na temporada 2024. Em 44 jogos disputados, foram seis gols marcados e três assistências.