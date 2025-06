De saída do Ceará, Recalde e Martínez não se reapresentarão com o restante do elenco em Porangabuçu

O meia Jorge Recalde e o atacante Alejandro Martínez não se reapresentarão ao Ceará nesta segunda-feira (23) e devem deixar o clube. Segundo apuração do Diário do Nordeste, os atletas serão "preservados" em meio às negociações para as suas saídas e não vão permanecer para o resto da temporada.

O paraguaio tem contrato com o Ceará até o fim de 2025, mas já recebeu propostas para deixar o clube. Já o atacante pertence ao Talleres, e quem decidirá seu futuro é a diretoria do clube argentino. A tendência é que ele também não permaneça no Vozão.