Sport tem pior campanha da história da Série A dos pontos corridos; veja ranking

O Sport Club do Recife protagoniza o pior início da história da Série A da era pontos corridos com 20 clubes, formato iniciado em 2006. A confirmação da marca negativa ocorreu neste domingo (1º), ao perder para o Mirassol por 1 a 0, em São Paulo, pela 11ª rodada, e seguir sem vencer no torneio.

Dos 33 pontos jogados, o Leão da Ilha somou apenas três: empates com São Paulo, Fortaleza e Internacional. De resto, perdeu para Palmeiras, Vasco, RB Bragantino, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, Ceará e Mirassol. Assim, tem um aproveitamento geral de somente 9% no Brasileirão.

O recorde era do Athletico-PR, que fez cinco pontos na edição da elite de 2011. Vale ressaltar que o parâmetro para a contagem são as 11 partidas, o que torna o Sport como o principal candidato ao rebaixamento em 2025. A distância para o Fortaleza, primeiro fora do Z-4, já está em sete pontos.

Legenda: O técnico Lisca comandou o Ceará em um "campanha de milagre" para escapar do rebaixamento em 2018 Foto: Lucas Moraes / Ceará

A campanha é tão ruim que o Ceará de 2018 tinha sete pontos após 11 jogos - dobro da pontuação. Na época, o Vovô escapou da Série B com uma arrancada histórica sob o comando de Lisca ‘Doido’.

O Sport volta a campo apenas em julho, após a pausa no calendário para o novo Mundial de Clubes da Fifa. O confronto com o Juventude, atual vice-lanterna do Brasileirão, será dia 13 do próximo mês, na Ilha do Retiro.

Piores campanhas da história da Série A da era dos pontos corridos (11 jogos)