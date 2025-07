Copa do Mundo de Clubes: veja as premiações de Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo

O futebol brasileiro se tornou a grande sensação da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Com espetáculo nas arquibancadas, resultados históricos e presença em momentos decisivos, os times nacionais embolsaram premiações milionárias da Fifa e ainda tem chance de crescimento dos bônus.

Com vaga garantida nas semifinais ao superar o Al-Hilal, o Fluminense mantém o país vivo na competição e tem R$ 329,4 milhões assegurados até agora, sendo o recordista do Brasil. O Palmeiras, que se despediu do torneio após perder para o Chelsea nas quartas, ganhou R$ 215,4 mi.

Legenda: O Palmeiras se despediu do Mundial de Clubes nas quartas de final contra o Chelsea Foto: Franck Fife / AFP

Já Botafogo e Flamengo pararam o Mundial nas oitavas e voltaram para casa com valores próximos: R$ 146 milhões e R$ 152 milhões, respectivamente. Vale ressaltar que tudo é pago em dólar, os números listados são a conversão para a moeda do real - as receitas se impulsionam na competição.

Como parâmetro, o campeão da Libertadores recebe US$ 24 milhões (R$ 136 milhões). Logo, com a participação, cada um dos quatro brasileiros ganhou um montante até maior que o principal torneio de clubes da América do Sul. E o Fluminense ainda pode mais, com chance de avançar à decisão.

Nas semis, o tricolor carioca encara o Chelsea na terça-feira (8), às 16h, em Nova Jersey/EUA. Se passar de fase, a equipe de Renato Gaúcho adquire mais, no mínimo, US$ 30 milhões (R$ 164,4 milhões), que é o valor do vice-campeão. O campeão ganha US$ 40 milhões (R$ 219,2 milhões).

Premiação da Copa do Mundo de Clubes da Fifa