Hércules decide e Fluminense avança para a semifinal do Mundial com vitória sobre o Al-Hilal

O Fluminense está entre os quatro melhores times do mundo. Em um duelo equilibrado nesta sexta-feira (4), válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o tricolor carioca venceu o Al-Hilal por 2 a 1 e garantiu a classificação para a semifinal do torneio. O grande nome da partida foi o volante Hércules, que saiu do banco no segundo tempo para marcar o gol da vitória e conduzir o time à próxima fase.

O primeiro tempo teve poucas chances até os minutos finais. Aos 40, Martinelli aproveitou uma sobra de bola após jogada pela direita, girou sobre a marcação e acertou um chute indefensável no ângulo do goleiro Bono, colocando o Fluminense em vantagem.

Na volta do intervalo, o Al-Hilal reagiu. Em jogada aérea, Koulibaly escorou de cabeça para Marcos Leonardo empatar aos seis minutos, em lance que expôs a desatenção da defesa tricolor.

Mas a resposta veio com brilho e personalidade. Hércules, que substituiu Martinelli após o intervalo, roubou a bola na intermediária e iniciou a jogada. Após cruzamento e confusão na área, recebeu de volta de Samuel Xavier e finalizou cruzado, no canto, para fazer 2 a 1 e garantir a classificação.

Mesmo com menos posse de bola (42%) e volume ofensivo inferior ao adversário (10 finalizações contra 14 do Al-Hilal), o Fluminense foi mais eficiente e demonstrou maturidade para controlar o jogo nos momentos decisivos. O goleiro Fábio também teve atuação segura, garantindo a vantagem até o apito final.

O Fluminense agora aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea para conhecer seu adversário na semifinal.