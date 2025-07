Ceará leva vantagem sobre o Sport nos duelos pela Copa do Nordeste; veja retrospecto

Depois de muitos dias de descanso e treinamentos, a preparação do Ceará para enfrentar o Sport está na reta final. Nesta quarta-feira (9) os clubes duelarão na Ilha do Retiro, em jogo único que vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste. E na competição, o retrospecto de confrontos é favorável ao Alvinegro.

Considerando os embates em todos os formatos que o Nordestão já teve, Ceará e Sport se enfrentaram 11 vezes, com cinco vitórias do Vovô, dois empates e quatro triunfos do Rubro-Negro.

O último título do Alvinegro, inclusive, foi conquistado vencendo o Sport na Ilha do Retiro, em 2023, após disputa de pênaltis.

Porém, a última lembrança é mais favorável aos pernambucanos. No ano passado, o Sport eliminou o Ceará nas quartas de final, ao vencer por 2 a 1, na Arena Pernambuco.

Ceará e Sport se enfrentam às 21h30min desta quarta-feira (9), na Ilha do Retiro, em jogo único que vale vaga na semifinal do Nordestão para quem vencer. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.