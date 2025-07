Joias do Ceará: trabalho de captação, revelações e marca do clube em torneios internacionais

Clube formador pela CBF, o Ceará adota um trabalho consolidado na captação de atletas para suas categorias de base. O episódio desta semana entra na base alvinegra com Charles Maciel, supervisor das categorias de base do Vovô. Com apresentação de Samuel Conrado, o bate-papo destacou a formação de novos atletas, novidades na Cidade Vozão e experiência do clube em competições internacionais.

A entrevista traz destaque para a função na supervisão das categorias de base, documentação para regularizar atletas e também a campanha do time sub-17, sob comando do técnico Tiago Alves, que ficou com o vice-campeonato no Torneio D'Armor, na França. Os destaques do time e a projeção para a base do Vozão foram temas ressaltados na conversa.

ASSISTA O EPISÓDIO

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM.