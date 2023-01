Próximo de assinar com o Fortaleza, Lucero se despede da torcida do Colo-Colo

O atacante Martín Lucero se despediu do seu ex-clube, o Colo-Colo, do Chile, nesta quinta-feira (12). Ele fez um post em suas redes sociais explicando a saída do clube e a cláusula liberatória que o deixou livre no mercado para assinar com o Fortaleza. O meia argentino chegou em Fortaleza no início da madrugada desta quinta-feira (12) e deve assinar contrato com o Leão em breve.

No post, ele deixou claro que o clube só o procurou para renovação quando ele já havia definido que ativaria a cláusula de rescisão com o clube chileno.

O presidente do Colo-Colo, Alfredo Stöhwing, revelou que contratou advogados europeus para ficar à frente do imbróglio jurídico envolvendo Colo-Colo, Lucero e Fortaleza.

Veja o post de Lucero

"Minha intenção sempre foi conversar e resolver as pendências que haviam me prometido quando cheguei ao clube e que não cumpriram, mas só recebi resposta no dia 31 de dezembro, quando souberam que já havia sido tomada a decisão de executar a cláusula de rescisão, o que significa um benefício econômico para o clube e que eles mesmos colocaram no meu contrato. A partir do momento em que se trocou tudo pelo clube e pela camisa, nunca mais reclamei nem nada sobre mim veio à tona".

Por fim, ele se despediu do torcedor, afirmando entender a dor que ele sentia.

"Colocolinos e Colocolinas, esta mensagem é simplesmente para me despedir de vocês e agradecer a todos pelo carinho e respeito que me demonstraram. Eu entendo a dor do torcedor, mas queria te dizer que nem sempre as coisas são como dizem... Desejo de todo meu coração o maior sucesso!!! Agradeço aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, à equipe e a todos os funcionários do clube por me darem seu apoio".