Pochettino fala sobre possível chegada de Lucero ao Fortaleza: 'Se vier, fará bem'

Novo reforço do Fortaleza, Tomás Pochettino comentou sobre a possível vinda de Martín Lucero ao Tricolor. Durante a coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (11), o argentino fez elogios ao novo clube e ressaltou as qualidades do compatriota, alvo do Leão.

"O que eu poderia dizer a Lucero, se é que vem, é que encontrará um clube muito bonito, em crescimento, com um grande projeto. E que os companheiros são muito alegres, te ajudam em tudo o que necessitas. Assim como o corpo técnico, que também ajuda. Vão exigir com trabalho, intensidade, e que ele irá muito bem, porque é um grande jogador. E bem, não sei se vem para cá ou não, mas se vier, fará bem", disse.

Pochettino já treina com o restante do grupo no Pici. O jogador de 26 anos trabalhou com o técnico Juan Pablo Vojvoda quando ele comandava o Defensa y Justicia (ARG). O atleta chegou com vínculo definitivo até o fim de 2025.

LUCERO NO LEÃO?

Pretendido pelo Fortaleza, Lucero tem futuro indefinido. O atacante vive imbróglio com o Colo-Colo sobre situação contratual. Em entrevista, o presidente do clube chileno, Alfredo Stöhwing, chegou a afirmar que irá até as "últimas consequências" para defender o patrimônio do time e manter o jogador.

O Fortaleza estreia na temporada em jogo contra o Iguatu, pelo Campeonato Cearense, neste sábado (14).