‘Clube belo e que está em crescimento’, declara Pochettino em apresentação no Fortaleza

O Fortaleza apresentou oficialmente nesta quarta-feira (11) o volante argentino Tomás Pochettino, anunciado recentemente como novo reforço do clube para a temporada 2023. O jogador de 26 anos demonstrou felicidade por voltar a ser comandado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda, com quem já trabalhou no Defensa y Justicia-ARG e no Talleres-ARG.

“O jogador precisa da confiança do técnico. Fisicamente e mentalmente, Juan Pablo busca no dia a dia um trabalho com intensidade, com o esforço do jogador, creio que ele pode tirar o melhor de mim. Estou aqui para me dedicar e dar o melhor para a equipe”, declarou o jogador em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira.

Pochettino já está treinando com os companheiros no Pici. “Estou muito feliz de estar aqui e agradeço por confiarem em mim. Estava muito ansioso para estar com meus companheiros e conhecer eles. Encontrei um clube belo e que está em crescimento. Estou ansioso para estar em campo e para treinar com Juan Pablo, que conheço bem, é bom treinador e pede trabalho e intensidade. Estou feliz de estar nesse clube”, disse.

REENCONTRO COM O FORTALEZA

Antes adversário, o argentino terá o Fortaleza agora como seu novo clube. “Não tinha imaginado essa paixão e a quantidade de pessoas que iam para o jogo por partida. Isso me surpreende muito. Esse jogo foi duro para o River, não imaginava que estaria aqui um tempo depois, mas estou muito feliz de estar”, disse o volante.

De olho no início da temporada, Pochettino tem trabalhado para recuperar a forma física e estar à disposição de Vojvoda. “Irei trabalhar no dia a dia para estar sempre disponível para o técnico. Hoje em dia, estou treinando mais para estar pronto, porque não entro em campo há um tempo já que o campeonato terminou antes. Ansioso para estar pronto”, afirmou.

Tomás Pochettino chegou ao Fortaleza com vínculo em definitivo até o fim de 2025, com 80% dos direitos econômicos adquiridos junto ao Austin FC, dos Estados Unidos.