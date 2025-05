Condé celebra estratégia do Ceará para superar o Vitória no PV: 'Beirou a perfeição'

O Ceará venceu o Vitória por 1 a 0 em jogada de bola parada no segundo tempo. O técnico Léo Condé celebrou os três pontos conquistados e explicou a estratégia do gol de cabeça marcado por Marllon. O treinador avaliou o desempenho do Vovô, que cresceu na partida após a volta do intervalo no duelo realizado neste sábado (3), no Estádio Presidente Vargas.

“A gente já imaginava o primeiro tempo mais truncado, com mais dificuldade. Um jogo muito faltoso e também um pouco de desajuste nosso de posicionamento. Aproveitamos o intervalo para fazer alguns ajustes nisso, principalmente do Sobral e do Mugni. A pretensão era que, quando a gente tivesse bola, eles se aproximassem mais dos três homens da frente, e o Dieguinho trabalhasse mais por trás, próximo dos zagueiros”, explicou o treinador.

Conseguimos dar volume, muitas triangulações pelos lados do campo. O direito com Sobral, Rafael e Galeano, e pelo lado esquerdo Mugni, Pedro Henrique e Bahia. E aí a gente foi construindo, tendo volume, e fez um segundo tempo que beirou a perfeição. Tanto em termos de marcação quanto em termos de posse de bola, de construção de jogo. Léo Condé Técnico do Ceará

Aos dez minutos da segunda etapa, após cobrança de escanteio, Marllon cabeceou para balançar as redes adversárias. O treinador celebrou a eficiência

“Fizemos mais um gol de bola parada, ficamos felizes. É um tipo de jogada que trabalhamos muito. Principalmente essa de hoje. Tínhamos essa percepção que essa bola de segundo pau, um pouco mais aberta, o Vitória tinha um pouco mais de dificuldade. Ensaiamos, trabalhamos muito essa bola no pouco tempo que a gente teve para treinar…”, afirmou Condé.

O Ceará volta a campo somente no dia 12 de maio, segunda-feira, quando visita o Santos na Vila Belmiro. As equipes se enfrentam a partir das 20h (de Brasília), em jogo da oitava rodada do Brasileirão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: