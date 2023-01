Lucero, alvo do Fortaleza, desembarca na capital cearense apesar de imbróglio com o Colo-Colo

O atacante Martín Lucero chegou em Fortaleza no início da madrugada desta quinta-feira (12). O jogador, pretendido pelo Tricolor do Pici, enfrenta imbróglio contratual com o atual time, o Colo-Colo. A informação é do ge.

Lucero tem contrato com o time chileno até 2025. No entanto, o centroavante comunicou o desejo de não permanecer no clube e a vontade de ir para o Leão. O grande entrave para a rescisão de Lucero com o Colo-Colo seria a multa rescisória. As partes possuem entendimentos distintos sobre o vínculo.

Em coletiva de imprensa, o presidente do Colo-Colo, Alfredo Stöhwing, informou não haver multa rescisória no contrato de Lucero. “O contrato não tem cláusula de saída em nenhum momento. Vamos tomar medidas contra aqueles que resultam responsáveis nos termos legais”, disse.

A imprensa argentina, no entanto, diz que o documento tem uma multa de penalidade em caso de quebra de vínculo, válida a partir de 2024. O valor é de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões na cotação atual).

Porém, na compreensão do staff de Lucero, o pagamento desse valor é suficiente para rescindir o contrato e ficar livre no mercado. O atacante informou que ativará a cláusula. Já o Colo-Colo alega que isso não é a multa e, para uma eventual saída, é necessária uma quantia diferente, em outra negociação, pelo valor que o clube quiser.