Próximo adversário do Ceará, Flamengo contrata reforços de peso; veja lista

O Flamengo, próximo adversário do Ceará na Série A do Brasileirão 2025, tem chamado atenção pelas contratações de peso efetuadas nesta janela de transferências de meio de temporada. Ao todo, cinco nomes renomados estão a caminho do time rubro-negro.

Os reforços já confirmados pelo Flamengo nesta janela de transferências foram o lateral-esquerdo Emerson Royal, ex-Milan, os meio-campistas Jorginho, ex-Arsenal, e Saúl Ñíguez, ex-Sevilla, e o atacante Samuel Lino, ex-Atlético de Madrid.

Outro nome que está negociando com o Flamengo é o meio-campista colombiano Jorge Carrascal, que atualmente defende o Dínamo de Moscou, da Rússia. Caso confirmada, seria a quinta contratação “de peso” neste meio de ano.

Ceará e Flamengo entram em campo no próximo domingo (3), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Flamengo é o líder, com 36 pontos, enquanto o Ceará é o nono, com 21 pontos.