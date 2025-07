Ceará confirma rescisão de contrato com o atacante Alejandro Martínez

O Ceará oficializou a rescisão de contrato com o atacante argentino Alejandro Martínez na manhã desta terça-feira (29). O jogador estava emprestado ao Vovô pelo Talleres, da Argentina, e agora retorna à equipe após uma passagem apagada no Brasil.

Com a camisa do Ceará, Alejandro Martínez somou apenas nove partidas, sendo três pela Copa do Nordeste, duas pelo Campeonato Cearense, duas pela Copa do Brasil e duas pela Série A do Brasileirão. Ele foi campeão cearense defendendo o Vovô.

Contratado com grande expectativa, Alejandro Martínez não conseguiu se firmar como um jogador importante no elenco do Ceará. Das nove partidas disputadas pelo time cearense, o atacante argentino começou como titular em apenas uma delas.

Através de nota à imprensa, o Ceará agradeceu “pelo tempo em que vestiu o manto alvinegro e desejou sucesso na sequência de sua carreira”. O destino de Alejandro Martínez ainda não foi oficializado, mas o atacante estava na mira do Cuiabá, da Série B.