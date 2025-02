Ceará oficializa contratação do atacante Alejandro Martínez

O Ceará oficializou neste domingo (2), a contratação do atacante Alejandro Martínez. Atleta de 27 anos, Alejandro Martínez assinou um contrato de empréstimo válido por uma temporada, vindo do Talleres/ARG.

ALEJANDRO MARTÍNEZ É DO VOZÃO! 🔥



O atacante de 27 anos chega ao elenco do Ceará para fazer parte na temporada de 2025.



Seja bem-vindo, Martínez! O Ceará é sua casa. ⚫️⚪️



🔗 Saiba mais:

O atacante argentino conta com passagens por diversas equipes de seu país, além de experiência no futebol mexicano.

As primeiras oportunidades de Martínez no futebol profissional da Argentina vieram no Atlas/ARG e no Sportivo Barracas/ARG. Depois, o atacante passou por Defensores Belgrano/ARG e pelo Central Córdoba/ARG, antes de partir para o México, onde defendeu o Tijuana/MEX por uma temporada.

Legenda: O Ceará anunciou Martínez neste domingo (2) Foto: Divulgação / Ceará SC

Em 2024, de volta à América do Sul, o novo atacante do Ceará defendeu o Talleres/ARG. Ao todo, foram 31 jogos oficiais, quatro gols e uma assistência.

Ficha técnica

Silvio Alejandro Martinez (Alejandro Martinez)

Posição: Atacante

Data de nascimento: 16/04/25

Naturalidade: González Catan/ARG

Clubes onde passou: Atlas/ARG, Sportivo Barracas/ARG, Defensores Belgrano/ARG, Central Córdoba/ARG, Tijuana/MÉX, Talleres/ARG e Ceará.