Flamengo x Atlético-MG na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam na Copa do Brasil 2025 nesta quinta-feira (31), no jogo de ida das oitavas de final. O jogo será às 21h30, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Flamengo x Atlético-MG na Copa do Brasil 2025 terá transmissão do Sportv e do Premiere, na televisão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Matías Viña; Jorginho (Evertton Araújo), Allan, Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Plata), Pedro (Bruno Henrique).

Atlético-MG: Everson; Saravia (Natanael), Lyanco, Igor Rabello (Alan Franco), Junior Alonso, Scarpa; Fausto Vera, Gabriel Menino, Cuello, Rony e Hulk.

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG | FICHA TÉCNICA