Presidente do Ceará explica situação de Erick e promete reforços: ‘negociação com três atletas’

A diretoria do Ceará segue atenta ao mercado e pretende anunciar três contratações até o fim da janela, na próxima quinta-feira (20). A informação foi revelada pelo presidente alvinegro João Paulo, em entrevista exclusiva nesta sexta (14) ao programa Jogada 1º Tempo.

João Paulo Presidente do Ceará "A gente deve está fechando (o elenco) até o dia 20, tem negociação com três atletas. Nos próximos dias estaremos anunciando, só aguardando os últimos detalhes".

Para a Série B, o Vovô já anunciou o zagueiro Léo Santos e os atacantes Erick Pulga e Pedrinho. Sobre propostas para Erick, o grande destaque da equipe em 2023, João Paulo ressaltou que o atacante se recupera de uma lesão, tem contrato e não recebeu oferta.

João Paulo Presidente do Ceará "Isso não procede de que ele está saindo. Falaram do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não nos procurou, nem nenhum outro clube. Ele tem contrato com o Ceará e vai ser atleta até o final da temporada".

As especulações aumentaram após Erick não viajar com a delegação alvinegra para enfrentar o Ituano, nesta sexta (14), no estádio Novelli Júnior, às 21h30. Com desconforto muscular, foi poupado pela comissão técnica e seguiu a recuperação no CT de Porangabuçu.