Ceará vai cumprir 3 jogos de portões fechados e 3 com público feminino e infantil, na Série B

O Ceará vai jogar os primeiros três jogos da Série B de portões fechados e os outros três com público de mulheres e crianças. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou parcialmente o pedido feito pelo clube e comunicou a decisão do juiz Otávio Noronha nesta sexta-feira (14). A pena é relativa à invasão de campo da torcida, ocorrida na 32ª rodada da Série A do Brasileirão de 2022, no jogo contra o Cuiabá, na Arena Castelão.

Das oito partidas que seriam de portões fechados, o clube já cumpriu duas ainda no ano passado (nos duelos contra o Fluminense e o Juventude). As outras seis serão cumpridas na Série B, já que o time caiu de divisão. A primeira metade não terá a presença de público. As últimas três poderão ter a presença de mulheres, que não sejam ligadas às organizadas, e crianças (de até 12 anos). O Vovô também terá de fazer uma doação de R$ 30 mil reais distribuídos entre seis instituições indicadas pelo Tribunal.

O Ceará entrou com recurso para converter os seis jogos de portões fechados para três com a presença do público feminino e infantil, sem a venda de ingressos, e ter os últimos três com interesse para doação de instituições de caridade.

No entanto, o presidente do STJD do Futebol, Otávio Noronha, explicou: “Em vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e visando atingir o aspecto pedagógico para além do simplesmente punitivo, de maneira excepcional, defiro parcialmente o pedido e oportunizo ao Clube Requerente o cumprimento da pena de perda de mando das 3 últimas partidas da seguinte forma:

a) Não poderão ser comercializados os ingressos e o público será somente de mulheres não filiada às Torcidas Organizadas; e crianças até 12 anos de idade;

b) O clube deverá fazer a doação no valor de R$30 mil para as instituições abaixo:

R$5 mil – FRATERNIDADE ANAWIN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RJ

R$5 mil – GEPAR / RJ

R$5 mil - ORFANATO SANTO ANTÔNIO DE LISBOA / RJ

R$5 mil - CASA DE JACIRA - auxílio à infância / RJ

R$5 mil - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LUZ E VIDA À PESSOA COM C NCER / CE

R$5 mil - Centro de Reabilitação São Paulo Apostolo – CRESPA / GO”

O Ceará estreia no Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira (14), quando enfrenta o Ituano, em Itu. As equipes se enfrentam no Estádio Novelli Júnior, a partir das 21h30 (de Brasília).

Ceará promete recorrer

Em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, o presidente do Ceará, João Paulo, disse que o clube irá recorrer da decisão.