Erick não embarca com elenco do Ceará para estreia na Série B

Principal nome do Ceará na temporada 2023, o atacante Erick não embarcou com a delegação do Vovô para a estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. A equipe embarcou para Campinas (SP) no início da tarde desta quinta-feira (13) e nesta sexta-feira (14) visita o Ituano, no interior de São Paulo.

O atacante de 25 anos tem sido a principal arma ofensiva do time comandado pelo paraguaio Gustavo Morínigo. Com 19 jogos disputados até o momento na temporada, Erick soma oito gols e dez assistências. Ele foi titular na última partida disputada pelo Ceará, diante do Fortaleza, e esteve em campo durante os 90 minutos.

NOVIDADE NA DELEGAÇÃO

Por outro lado, o Ceará embarcou com uma novidade na delegação. O atacante Erick Pulga seguiu viagem com os demais jogadores e pode fazer sua estreia pelo Vovô. O jogador de 22 anos foi anunciado em março, mas ainda não fez sua estreia. Ele foi um dos destaques do futebol cearense no primeiro trimestre de 2023, atuando com a camisa do Ferroviário.

📹 Erick Pulga embarca para estreia do Ceará na Série B.



Vídeo: Lucas Catrib/SVM pic.twitter.com/xWFJkDkIuk — Jogada (@diariojogada) April 13, 2023

A chegada da delegação à Campinas está marcada para às 16h35 desta quinta-feira (13). Ituano e Ceará entram em campo nesta sexta-feira (14), às 21h30 de Brasília, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), para disputar a primeira rodada da Série B do Brasileirão 2023. O retorno do elenco à Fortaleza deve acontecer no sábado (15) pela manhã.