Ceará na Série B: chance de acesso e aproveitamento dos adversários

O Ceará estreia na Série B na próxima sexta-feira (14) com a missão de retornar à elite nacional. E o clube alvinegro chega fortalecido para a disputa após os primeiros compromissos da temporada de 2023: ideia tática, competitividade e atletas em grande fase. Assim, o Vovô começa a caminhada.

O Diário do Nordeste lista os pontos positivos do início de trabalho e o desempenho dos adversários. Em aproveitamento, o time alvinegro é o 6º colocado geral, com 69,8%. Apesar do vice-campeonato do Estadual, o Ceará ainda briga pelo tricampeonato na Copa do Nordeste de 2023, diante do Sport.

O detalhe: segundo o site Chance de Gol, o Ceará é um dos favoritos ao acesso à Série A, com 81,2% de probabilidade. A pontuação média para conseguir subir de divisão é de 62 pontos. Veja abaixo o rendimento dos times da 2ª divisão e os favoritos ao acesso.

Probabilidade de acesso dos clubes da Série B (Chance de Gol)

Sport (93%)

Ceará (81,2%)

ABC (56,4%)

Criciúma (43,1%)

Atlético-GO (37%)

Mirassol (23,9%)

Desempenho dos clubes da Série B em 2023

Sport: 80,5% de aproveitamento | 24 jogos (18V - 5E - 1D) CRB: 76,8% de aproveitamento | 23 jogos (16V - 5E - 2D) ABC: 73,3% de aproveitamento | 25 jogos (17V - 4E - 4D) Ponte Preta: 73,9% de aproveitamento | 23 jogos (15V - 6E - 2D) Atlético-GO: 73,7% de aproveitamento | 19 jogos (13V - 3E - 3D) Ceará: 69,8% de aproveitamento | 21 jogos (13V - 5E - 3D) Novorizontino: 65,1% de aproveitamento | 21 jogos (12V - 5E - 4D) Criciúma: 57,8% de aproveitamento | 19 jogos (8V - 9E - 2D) Sampaio Corrêa-MA: 56,1% de aproveitamento | 19 jogos (9V - 5E - 5D) Tombense-MG: 51,1% de aproveitamento | 15 jogos (6V - 5E - 4D) Chapecoense: 47,6% de aproveitamento | 14 jogos (5V - 5E - 4D) Juventude: 47,2% de aproveitamento | 12 jogos (4V - 5E - 3D) Avaí: 45,2% de aproveitamento | 14 jogos (5V - 4E - 5D) Mirassol: 45,2% de aproveitamento | 14 jogos (5V - 4E - 5D) Vila Nova: 44,4% de aproveitamento | 18 jogos (5V - 9E - 4D) Guarani-SP: 40,4% de aproveitamento | 14 jogos (5V - 2E - 7D) Vitória-BA: 40% de aproveitamento | 20 jogos (6V - 6E - 8D) Ituano: 31,3% de aproveitamento | 17 jogos (3V - 7E - 7D) Londrina: 27,8% de aproveitamento | 12 jogos (2V - 4E - 6D)

Pontos altos do Ceará

Legenda: Erick atravessa grande fase com a camisa do Ceará em 2023 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Competitividade e resultados

O Ceará precisou remontar o elenco para 2023 após diversas saídas. Em curto período sob o comando do paraguaio Gustavo Morínigo, o Vovô construiu uma identidade tática, definiu novos protagonistas e se mostrou muito competitivo nos primeiros compromissos da atual temporada.

Contra o Fortaleza (Série A), foram cinco jogos, com três vitórias, um empate e uma derrota. Diante dos adversários da Série B, venceu Sampaio Corrêa e Sport, empatou com CRB e Ituano e perdeu apenas para o Vitória-BA, quando utilizou uma escalação alternativa pela Copa do Nordeste.

Ao todo, são 21 partidas, com 13 vitórias, cinco empates e três derrotas. O aproveitamento é 69,8%.

Ataque forte

O sistema ofensivo do Ceará atravessa uma grande fase, com 46 gols marcados em 21 partidas, uma média de 2,1 tentos por jogo. No contexto histórico, é um dos melhores em um curto período.

O técnico Gustavo Morínigo encontrou um trio ofensivo no início de 2023: Vitor Gabriel, Janderson e Erick. A cada partida, os jogadores ganham entrosamento e protagonismo pelo time alvinegro.

Mais participações em gol do Ceará

EricK: 18 (8 gols + 10 assistências)

Vitor Gabriel: 11 (6 gols + 5 assistências)

Guilherme Castilho: 8 (8 gols)

Janderson: 8 (5 gols + 3 assistências)

Legenda: O Ceará teve alto aproveitamento contra o Fortaleza em 2023 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Ideia tática

Desde o início da temporada, a comissão técnica adotou o 4-2-3-1 como esquema tático principal. Com raras variações, partindo para 4-3-3 com Castilho recuado entre os volantes, o time se comporta com a mesma ideia em 2023. Assim, já adquiriu a identidade tática.

Hoje, até com a sequência de peças no time titular, Morínigo construiu uma espinha dorsal para uma equipe que foi desfeita entre 2022 e 2023. Dos espaços em aberto, há uma briga na armação (Chay, Jean Carlos ou Castilho) e na defesa (David Ricardo x Luiz Otávio).

Legenda: Provável escalação do Ceará para a estreia na Série B de 2023 Foto: reprodução / LineUp