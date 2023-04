Ceará volta a disputar a Série B após seis anos; relembre última campanha

Nesta sexta-feira (14) o Ceará volta a disputar uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro após quase seis anos de sua última participação na competição nacional. Em 2022, a equipe cearense foi rebaixada da primeira divisão do futebol brasileiro e em 2023 terá a missão de disputar a Segundona em busca do retorno à elite.

Em sua última participação na Série B, em 2017, o Ceará conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro depois de seis temporadas de tentativas. Naquela edição da segunda divisão, o Vovô ficou na terceira colocação na tabela de classificação, somando 67 pontos em 38 rodadas. Além dele, subiram América-MG, Internacional e Paraná.

Legenda: Elenco do Ceará comemora acesso à Série A em 2017 Foto: Thiago Gadelha/SVM

A estreia do Alvinegro naquela edição da Série B aconteceu no dia 12 de maio de 2017, uma sexta-feira. Na ocasião, o Ceará visitou o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). A equipe, na época comandada pelo técnico Givanildo Oliveira, foi derrotada por 1 a 0 pelo rival alagoano, que teve seu gol marcado pelo atacante Neto Baiano.

A derrota na primeira rodada, porém, não ditou o restante da campanha alvinegra naquela Série B. Ao final da competição, o Ceará somou 19 vitórias, dez empates e nove derrotas. Foram 46 gols marcados e 32 gols sofridos, resultando em um saldo positivo de 14 gols. O aproveitamento do Vovô foi de 58%.

Na oitava rodada da competição, o técnico Givanildo de Oliveira foi demitido após um empate com o Luverdense. Para o seu lugar, o Ceará contratou Marcelo Chamusca, que comandou a equipe a partir da décima rodada (vitória por 3 a 0 sobre o Oeste, no Estádio Presidente Vargas) até o final da competição nacional.

Legenda: Marcelo Chamusca comandou o Ceará rumo ao acesso Foto: Thiago Gadelha/SVM

O acesso à primeira divisão do futebol brasileiro veio na 37ª rodada. Após uma combinação favorável de resultados, o Ceará garantiu o acesso antes mesmo de entrar em campo para encarar o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Na última rodada, já garantido na Série A, o Vovô venceu o ABC por 1 a 0 em uma Arena Castelão lotada.

CAMPANHA DO CEARÁ NA SÉRIE B DE 2017

CRB 1 x 0 Ceará Ceará 0 x 0 Boa Esporte Náutico 0 x 2 Ceará Ceará 1 x 0 Londrina América-MG 1 x 0 Ceará Brasil de Pelotas 2 x 3 Ceará Ceará 1 x 3 Santa Cruz Ceará 1 x 1 Luverdense Vila Nova 1 x 1 Ceará Ceará 3 x 0 Oeste Paraná 1 x 0 Ceará Figueirense 0 x 2 Ceará Ceará 0 x 2 Internacional Ceará 2 x 0 Juventude Guarani 2 x 2 Ceará Ceará 0 x 1 Goiás Paysandu 1 x 2 Ceará Ceará 3 x 1 Criciúma ABC 0 x 1 Ceará Ceará 1 x 0 CRB Boa Esporte 4 x 1 Ceará Ceará 1 x 0 Náutico Londrina 3 x 2 Ceará Ceará 1 x 1 América-MG Ceará 2 x 1 Brasil de Pelotas Santa Cruz 0 x 0 Ceará Luverdense 0 x 1 Ceará Ceará 2 x 0 Vila Nova Oeste 0 x 1 Ceará Ceará 1 x 0 Paraná Ceará 2 x 2 Figueirense Internacional 0 x 1 Ceará Juventude 1 x 0 Ceará Ceará 2 x 2 Guarani Goiás 0 x 0 Ceará Ceará 2 x 0 Paysandu Criciúma 1 x 1 Ceará Ceará 1 x 0 ABC

JOGADORES UTILIZADOS PELO CEARÁ NA SÉRIE B DE 2017

Goleiros | Everson e Fernando Henrique.

Defensores | Tiago Cametá, Tiago Alves, Luiz Otávio, Rafael Carioca, Romário, Valdo e Rafael Pereira.

Meio-campistas | João Marcos, Ricardinho, Wallace Pernambucano, Pio, Lelê, Richardson, Raul, Lima, Jackson Caucaia, Felipe Menezes, Felipe Tontini e Pedro Ken.

Atacantes | Alex Amado, Roberto, Maikon Leite, Robinho, Élton, Rafinho, Arthur Cabral, Magno Alves, Cafu, Maxi Biancucchi e Leandro Carvalho.

