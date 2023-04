Presidente do Ceará se pronuncia após vice no Cearense: 'Foi um resultado que não esperávamos'

Recém-eleito presidente do Ceará, João Paulo Silva se manifestou após o vice-campeonato do Alvinegro no Cearense de 2023. Em vídeo publicado no canal de Youtube do Vovô nesta segunda-feira (10), o dirigente lamentou o resultado, agradeceu o apoio da torcida e ressaltou foco na final do Nordestão e na Série B.

"Passando aqui para agradecer todo apoio que foi nos dado no último sábado. Infelizmente, foi um resultado que não esperávamos. Agora é hora de virar a chave. Vamos pensar na grande final da Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro Série B, que é um dos nossos objetivos. Obrigada e vamos juntos", disse João Paulo Silva, em breve pronunciamento.

O Ceará volta a campo nesta sexta-feira (14), quando enfrenta o Ituano na estreia do Brasileirão Série B. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior.

VEJA VÍDEO COMPLETO: