Ceará anuncia empréstimos de lateral-direito Igor e de atacante Zé Roberto; veja detalhes

A diretoria do Ceará oficializou os empréstimos do lateral-direito Igor e do atacante Zé Roberto nesta segunda-feira (10). O defensor foi cedido ao Avaí, enquanto o centroavante irá atuar pelo Coritiba.

Em nota, o clube alvinegro ressaltou que os vínculos serão até o fim de 2023. Vale ressaltar que Igor tem contrato apenas até dezembro, ou seja, fica livre no mercado ao término do período. No caso de Zé Roberto, o contrato com o Vovô é até 2024 - e o jogador foi emprestado ao Mirassol no início do ano vigente.

Assim, o departamento de futebol segue o processo de montagem do elenco, com foco na Série B. A estreia está marcada para sexta (14), contra o Ituano, às 21h30, no estádio Novelli Júnior/SP.

Passagem pelo Ceará

Natural de João Pessoa/PB, Igor chegou ao Ceará em 2021, contratado junto ao Coritiba. Ao todo, foram 24 partidas, com uma assistência. Sem espaço no grupo, o defensor de 24 anos foi emprestado para o CSA em 2022 e retornou para 2023, mas o técnico paraguaio Gustavo Morínigo prefereiu Warley e Michel Macedo no setor.

Zé Roberto foi contratado para a temporada de 2022, adquirido por R$ 1,2 milhão com o Atlético-GO. Aos 29 anos, o centroavante baiano somou seis gols e três assistências em 40 partidas. Com o rebaixamento à Série B, fez parte da lista de atletas que não ficou para 2023.