Pedro Lucas destaca vontade de jogar no Ceará: ‘deixar meu nome na história’

De olho no Ituano, pela estreia na Série B, o Ceará apresentou nesta segunda-feira (10), o meia Pedro Lucas. Formado na base do Grêmio, o jogador destaca a busca por oportunidade e o desejo de títulos no clube alvinegro.

A reformulação feita pelo time de Renato Gaúcho gerou a saída do meia a Porangabuçu. O jogador observa a expectativa criada após o bom momento vivido na base do tricolor porto-alegrense.

“Quando apareceu o interesse do Ceará fiquei muito feliz porque é um grande clube, tem uma torcida enorme. No momento que surgiu a oportunidade, eu achei melhor aceitar esse novo desafio porque, pela idade que eu tô, acho que é o momento de ter mais minutagem como profissional”, revela o camisa 19 do Vozão.

CARACTERÍSTICAS NO CAMPO

Com apenas 20 anos, Pedro Lucas foi destaque na base do Grêmio, quando teve oportunidades na seleção brasileira sub-20. Por lá, o meia canhoto desempenhou a função de ser um clássico camisa 10, revela em suas características.

“Me considero um meia articulador, gosto de sempre estar com a bola para armar e articular o jogo, dar ritmo ao time, essas são as minhas principais características. Mas também posso fazer funções pelo lado do campo, mas me sinto confortável mesmo como meia centralizado”, aponta o jogador.

O atleta teve oportunidade contra o Vitória, na derrota por 2 a 0, em Salvador. Na chance dada, Pedro Lucas ficou em campo por 16 minutos, quando entrou na segunda etapa.

POUCO TEMPO DE CLUBE

Apesar de ter se apresentado agora em Porangabuçu, Pedro Lucas chegou em fevereiro no clube. A falta da pré-temporada foi fator que, para ele, atrapalhou na adaptação ao restante do elenco alvinegro.

“Isso acabou atrapalhando um pouco por não ter feito a minha pré-temporada aqui no Ceará. Ficou essa indefinição, o clube já tinha alguns jogos, porque cheguei há pouco tempo. Mas agora eu estou trabalhando. Estou treinando bastante e quando a oportunidade aparecer, dar o meu máximo”, assegura Pedro Lucas.

ESTREIA NO BRASILEIRO

Sem poder atuar no Cearense, devido o fim do prazo de inscrições, Pedro Lucas está apto e pode ser opção contra o Ituano. O jogador chega para brigar por espaço com Guilherme Castilho, Jean Carlos e Chay.

O Ceará volta a campo na próxima sexta-feira (14), no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP, para encarar o Ituano, pela estreia do Campeonato Brasileiro da Série B.