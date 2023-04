Ceará pretende mandar jogos no estádio Presidente Vargas (PV) no início da Série B

A diretoria do Ceará pretende mandar os jogos como mandante do início da Série B no estádio Presidente Vargas (PV). A situação foi revelada pelo presidente João Paulo, em coletiva nesta sexta (7), durante aplicação da pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para atuar com portões fechados em competições nacionais.

João Paulo Presidente do Ceará "A nossa ideia, dentro da punição que a gente terá de cumprir nos primeiros jogos da Série B é mandar os jogos no PV no início de campeonato porque hoje a condição do gramado está melhor".

Assim, o PV pode ser a casa alvinegra durante seis rodadas. Por conta de uma invasão de gramado registrado na Arena Castelão, que culminou com a paralisação do jogo com o Cuiabá, pela Série A, o Vovô foi punido STJD com oito jogos sem público - e já cumpriu duas partidas, ainda durante a reta final do Brasileirão de 2022.

As partidas seriam contra Guarani, Vitória-BA, Tombense-MG, Novorizontino, Chapecoense e CRB. Inicialmente, na tabela da CBF, esses confrontos foram marcados para Arena Castelão, que acumula críticas por parte dos jogadores devido às condições do gramado.

Primeiros jogos do Ceará como mandante na Série B

22.04 - Ceará x Guarani | 18h15 (2ª rodada)

10.05 - Ceará x Vitória-BA | 19h (4ª rodada)

13.05 - Ceará x Tombense-MG | 18h15 (6ª rodada)

28.05 - Ceará x Novorizontino | 15h30 (9ª rodada)

02.06 - Ceará x Chapecoense | 19h (10ª rodada)

10.06 - Ceará x CRB | 18h15 (12ª rodada)

Mulheres e crianças no estádio

Legenda: Crianças e mulheres sempre são presentes nos jogos do Ceará Foto: Kid Júnior / SVM

Por conta da punição judicial, o departamento jurídico do Ceará protocolou no STJD um pedido para liberar a entrada de apenas mulheres e crianças nos três primeiros jogos da Série B - metade da pena. Nas três partidas restantes, a ideia é a conversão em doações para ONGs.

A Série B tem início na próxima sexta-feira (14). O Vovô faz a estreia contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em São Paulo, às 21h30. O objetivo alvinegro no torneio é retornar para a elite nacional.