Ceará solicita liberação de mulheres e crianças nas primeiras rodadas da Série B

O Ceará solicitou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que mulheres e crianças sejam liberadas para irem ao estádio nos três primeiros jogos da equipe em casa na Série B do Brasileirão. O clube foi punido com a perda de oito mandos de campo sem a presença da torcida após confusão em jogo contra o Cuiabá, pela Série A de 2022.

O Ceará cumpriu dois desses jogos no Campeonato Brasileiro de 2022 (contra Fluminense e Juventude), restando seis a serem cumpridos. Além de solicitar três jogos com presença de mulheres e crianças, o clube também pediu que em relação aos três jogos que restariam de punição houvesse a permuta da pena por doações a organizações não governamentais.

Os pedidos foram protocolados no STJD pelo Departamento Jurídico do clube. O Ceará aguarda agora o parecer do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, aprovando ou não a solicitação. A estreia do Vovô em casa na Série B do Brasileirão está marcada para o dia 22 de abril, diante do Guarani. O jogo acontece na Arena Castelão, às 18h15.

Há exemplos recentes no futebol brasileiro de conversão de pena dessa natureza. Em janeiro, o Coritiba enfrentou o Aruko, pelo Campeonato Paranaense, diante de apenas mulheres e crianças no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), após reversão parcial da perda de mando por confusões no clássico entre Coritiba e Athletico-PR.