Presidência do Ceará inicia alterações na diretoria do clube; veja cargos que irão mudar

O Ceará Sporting Club atravessa mudanças no âmbito administrativo para a sequência de 2023. Após a definição do empresário João Paulo como novo presidente, em eleição na última quarta-feira (29), o clube prepara o anúncio de novos profissionais para funções internas em Porangabuçu.

As decisões partem do atual mandatário, que pretende tornar o clube mais transparente, profissional e próximo do torcedor. O Diário do Nordeste apurou que, na próxima semana, serão oficializadas mudanças nos departamentos de Comunicação, Jurídico, Financeiro, Comercial e de Marketing.

Além disso, João Paulo pretende criar novos setores internos, para profissionalizar departamentos e melhorar a gestão. Uma coletiva na próxima semana deve destrinchar os nomes para os cargos.

Um dos profissionais, por exemplo, foi o Dr. Fred Bandeira, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (TJDF-CE), que substituirá o advogado Anacleto Figueiro como o novo diretor jurídico. Então diretor financeiro e agora presidente, João Paulo também buscou opção para a função antiga.

Como proposta, a nova presidência pretende instalar reuniões mensais com as diretorias para definir planos de ação, além de estratégias futuras. Vale ressaltar que a chapa ‘Vozão de Todos’ também elegeu Alexandre Frota, como o 1º presidente. Carlos Moraes segue como 2º vice-presidente.

Departamento de futebol

Legenda: Juliano Camargo foi anunciado como novo executivo de futebol do Ceará no fim de 2022 Foto: Felipe Santos / Ceará

No caso da gestão do futebol, a ideia inicial é de manutenção e fortalecimento do trabalho. A cúpula alvinegra entende que o grupo é novo e fez um trabalho positivo no início de 2023, com o Ceará chegando em duas decisões (Estadual e Copa do Brasil) sob o comando do paraguaio Gustavo Morínigo.

Por isso, o objetivo é aumentar as condições dos profissionais envolvidos no processo. Hoje, o diretor de futebol é Albeci Júnior, com Juliano Camargo como executivo e Paulo César Gusmão como coordenador técnico. O trio é responsável pela montagem no elenco e investidas no mercado.