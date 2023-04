Ceará faz treino aberto nesta sexta (6), véspera do Clássico-Rei

O Ceará realiza treino aberto nesta sexta-feira (5), em preparação para o Clássico-Rei decisivo da final do Campeonato Cearense de 2023. A abertura dos portões para a torcida será às 17h, no CT de Porangabuçu, a sede do clube.

A partida será neste sábado (6), às 16h, na Arena Castelão. Na ida, o Vovô perdeu por 2x1, assim previsa rever o placar na volta: se vencer por um gol, leva o duelo para os pênaltis, enquanto dois ou mais tentos o deixam com título.

O apoio do torcedor é um dos trunfos alvinegros para o confronto - nos Clássicos-Rei anteriores, também liberou treinos para a torcida. Na temporada, inclusive, venceu o arquirrival em três momentos: na fase de grupos do Estadual, além de duas vezes pela Copa do Nordeste, culminando com a eliminação do Fortaleza nas semifinais do Nordestão.