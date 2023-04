Ceará confirma mais de 25 mil alvinegros para final do Cearense

Para a decisão do campeonato estadual entre Ceará e Fortaleza, o Vozão divulgou a parcial de ingressos com 28 mil alvinegros confirmados para a partida. A venda dos bilhetes continua e pode ser feita através das lojas físicas e através do site vozaotickets.com.

O primeiro jogo da decisão foi encerrado com vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o Ceará e a segunda partida acontece neste sábado, (9), às 16h na Arena Castelão.

Arena Vozão informa: MAIS DE 25 MIL ALVINEGROS CONFIRMADOS PARA A FINAL! 🔥



