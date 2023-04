Erick Pulga explica apelido e diz 'Espero fazer muita história aqui no Ceará'

Erick Pulga falou pela primeira vez como jogador do Ceará por meio das redes sociais do clube. Em um quadro chamado 'Papo Rápido' da Vozão TV, o jogador recém contratado explicou a origem do curioso apelido, admitiu estar supreso por ser jogador do Ceará e espera fazer história com a camisa alvinegra.

"Me identiquei bastante com o apelido, que vem de família, porque sou pequeno e rápido", disse ele.

Quer fazer história

Sobre vestir a camisa alvinegra, Pulga admitiu a supresa por estar no Ceará tão novo, mas que espera fazer história no clube.

"Para ser bem sincero, nunca pensei estar no Ceará. Estou muito feliz vestir a camisa do Ceará. É agradecer a oportunidade. Fico feliz pelo carinho da torcida por mim, mandando mensagem no direct 'Pulga vem pro Ceará'. Isso é bom para o jogador. Espero fazer historia no Ceará, colocar o clube na Série A".

Por fim, Pulga revelou que viu muitos jogos do Ceará na arquibancada e citou alguns ídolos que teve.

"Eu que sou jovem, assisti muitos jogos da arquibancada. Vi Magno Alves, Juninho Quixadá, Arthur Cabral, Felipe Jonatan, caras que fizeram história no Ceará. Estou muito feliz de estar aqui vestindo a camisa do Ceará".

Já regularizado

O Ceará regularizou Erick Pulga na última segunda-feira (3). Assim. ele poderá ser utilizado na estreia no Brasileiro contra o Ituano, no dia 15, fora de casa.

O Alvinegro adquiriu 50% dos direitos econômicos e 10% de vitrine em uma futura venda do atacante. Jogador tem 22 anos e chegou em definitivo até 2025.