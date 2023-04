Série B: qual é a pontuação necessária para o acesso?

O Ceará estreia na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 na sexta-feira contra o Ituano/SP, às 21h30 no Novelli Júnior. Será o início da caminhada alvinegra na luta pelo acesso para a Série A. Com 38 rodadas a disputar, quantos pontos são necessários para o acesso?

Se levarmos em conta todas as edições de pontos corridos - a primeira foi em 2006 - portanto, 17 edições até hoje, a média histórica para o acesso é de 62 pontos. Para chegar na média, somase a pontuação de todos os 4ª colocados de 2006-2022 e divide pelo número de edições (17).

Alguns clubes subiram exatamente com esta pontuação, como o Vasco em 2022, o Atlético/GO em 2019 e o Avaí em 2014. Mas claro que a pontuação para o acesso pode variar: a maior pontuação de um 4º colocado foi do Vitória, com 71, contra incríveis mesmos 71 do 5º colocado, o São Caetano. Em contrapartida, o mesmo Vitória fez a menor pontuação até hoje para subir: 59 em 2007.

Portanto, para o torcedor do Vozão ter uma base de desempenho, aqui está a campanha que o Vasco fez em 2022 após 38 jogos: 17 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, com 54% de aproveitamento.

4ª vez

Em 2023, o Vozão - que é um dos favoritos a subir - tentará seu 4º acesso para a Série A. As outras vezes que o Vozão subiu foram em 1992 (com outra fórmula), e duas vezes na Era de Pontos Corridos (2009 e 2017). Nos dois anos que subiu em pontos corridos, o Alvinegro foi 3º colocado: em 2009 fez 68 pontos e em 2017 somou 67.

Confira a campanha do 4º colocado da Série B de 2006-2022:

2006

4º América (RN) 61

2007

4º Vitória (BA) 59

2008

4º Barueri (SP) 63

2009

4º Atlético (GO) 65

2010

4º América (MG) 63

2011

4º Sport (PE) 61

2012

4º Vitória (BA) 71

2013

4º Figueirense (SC) 60

2014

4º Avaí (SC) 62

2015

4º América (MG) 65

2016

4º Bahia (BA) 63

2017

4º Paraná (PR) 64

2018

4º Goiás (GO) 60

2019

4º Atlético (GO) 62

2020

4º Cuiabá (MT) 61

2021

4º Avaí (SC) 64

2022

4º Vasco (BA) 62