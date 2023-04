O Jogada 1º Tempo desta sexta-feira, (14), conversa com o Presidente do Ceará, João Paulo, e com o Presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, visando a estreia das equipes no Campeonato Brasileiro que acontece a partir desta sexta.

O programa tem apresentação de Denise Santiago e comentários de André Almeida.

ASSISTA AO VIVO: